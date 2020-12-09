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Гарипов может дебютировать за «Динамо» в матче против «Металлурга»

9 декабря 2020, 23:03
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).

— Игра была непростая. Поскольку важна была победа. Мы рядом располагались по таблице. Важен был результат, тем более что начали неудачно. Хорошо, что сумели переломить игру и выиграть, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— С чем связан такой старт матча?

— Не до конца настроились, хотя мы предупреждали и напоминали, как идет Минск по сезону, и что мы неудачно начали в Москве.

— Что не понравилось в исполнении вашей команды?

— Мы к моментам отнеслись плохо, до конца улучшали позицию. Лучшее — враг хорошего.

— Пауза помогла сохранить силы?

— Да, немножко передохнули, поработали.

— Вы отмечали, что «Минск» — молодая команда. Как справились со скоростью минчан?

— Это не только я говорю про скорость. Агрессивная команда. Мы ребят предупредили, что надо быстрее выходить из зоны.

— Команда готова к Магнитогорску?

— Посмотрим. У нас состояние физическое нормальное.

— Гарипов сыграет в Магнитогорске?

— Скорее да, чем нет.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/132956-vladimir_krikunov____horosho__chto_sumeli_perelomit__igru__

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