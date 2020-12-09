Гарипов может дебютировать за «Динамо» в матче против «Металлурга»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).
— Игра была непростая. Поскольку важна была победа. Мы рядом располагались по таблице. Важен был результат, тем более что начали неудачно. Хорошо, что сумели переломить игру и выиграть, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
— С чем связан такой старт матча?
— Не до конца настроились, хотя мы предупреждали и напоминали, как идет Минск по сезону, и что мы неудачно начали в Москве.
— Что не понравилось в исполнении вашей команды?
— Мы к моментам отнеслись плохо, до конца улучшали позицию. Лучшее — враг хорошего.
— Пауза помогла сохранить силы?
— Да, немножко передохнули, поработали.
— Вы отмечали, что «Минск» — молодая команда. Как справились со скоростью минчан?
— Это не только я говорю про скорость. Агрессивная команда. Мы ребят предупредили, что надо быстрее выходить из зоны.
— Команда готова к Магнитогорску?
— Посмотрим. У нас состояние физическое нормальное.
— Гарипов сыграет в Магнитогорске?
— Скорее да, чем нет.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/132956-vladimir_krikunov____horosho__chto_sumeli_perelomit__igru__
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