Футболист не стал хоккеистом. Юмор ХК "Сочи"

Сегодня ночью представители клуба КХЛ "Сочи" оказались участниками курьезного эпизода. Забавная история была опубликована в Telegram-канале команды:

"Ночью мы встречали в аэропорту нашего новичка Моргана Эллиса. И пока ждали его в здании терминала, к нашему водителю подошел парень с багажом и начал диалог: "Здрасьте. Давайте я вещи заброшу в машину".

Водитель немного удивился: должны были встречать канадца, а вышел парень, который говорит на русском, хоть и с акцентом. Да и без клюшек. Но ладно, вещи в машину все-таки забросили.

– Почему не едем? – удивляется молодой человек. – Еще кого-то ждем?

– Извините, а вы кто?

– Игрок футбольного клуба "Сочи"…"

Футбольный "Сочи" по итогам сезона-2018/19 занял второе место в Олимп-ФНЛ и в этом году дебютирует в премьер-лиге.