Бывший капитан омской команды Александр Фролова рассказал в интервью «СЭ» о бардаке внутри клуба и о финансовых ультиматумах со стороны руководства. Нападающий выступал за «Авангард» в 2011-13 гг.

— В Омске рассчитывали, что вы станете заменой Ягру. Это не давило психологически?

— Нет. Хватало других забот. Постепенно в руководство проникали посторонние люди, убрав при этом половину классной команды. И тренеры у нас были хорошие. Тот же Петри Матикайнен. Единственное, с чем он не угадал, так это с отдыхом перед началом плей-офф в сезоне-2012/13. Нам дали разгрузочную неделю и мы всей командой отправились в ОАЭ. Игровой ритм разбился, и по итогу собраться психологически уже не получилось.

А затем в клубе начался полный бардак. На тренеров давили, требовали выигрывать даже предсезонные матчи. Грозили увольнением. Вместо нормальной подготовки к чемпионату нас всех заставляли играть с недолеченными травмами. Неудивительно, что с таким менеджментом команда развалилась и не попала в плей-офф. Доходило даже до финансовых ультиматумов, но эти детали не хотелось бы раскрывать. Обидно, когда такие вещи происходят.

— В «Авангарде» вы играли два с половиной года. Потом были ЦСКА, «Торпедо» и «Амур». Какой период игры в КХЛ назовете для себя самым удачным?

— Несмотря на все неприятные ситуации, назову «Авангард». У нас была боевая команда, и мы должны были стать чемпионами. К сожалению, не вышло, но это был классный опыт. Очень много эмоций подарило то время.

(Андрей Жданюк)

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