Франсис Паре: «У нас налаживается химия в атаке»

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре остался доволен игрой команды в матче с «Металлургом» (3:2).

— Прекрасный матч. Мы продемонстрировали отличную игру, хотя нам противостояла очень крепкая команда, — цитирует игрока официальный сайт минчан. — Эта победа очень поможет «Динамо», поправит наше положение в турнирной таблице и позволит с надеждой смотреть в будущее.

У нас налаживается химия в атаке. У меня лично хорошо получается взаимодействовать с партнерами по звену. Мы создаем достаточно давления на оборону соперника, шансы у чужих ворот.

Сегодня все парни отработали здорово. Я рад быть в Минске и играть за эту отличную команду. Думаю, у нас будет хороший сезон.

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