Форвард "Спартака" Даугавиньш может быть завтра выписан из больницы

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш, возможно, будет выписан из больницы в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В матче первого раунда плей-офф против СКА (2:5) травму форварду нанес голкипер соперников Игорь Шестеркин, который был удален до конца матча. Хоккеист был госпитализирован с диагнозом "перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости"

- Каспарс Даугавиньш после проведения необходимых медицинских мероприятий на арене был оперативно доставлен в Боткинскую больницу. В настоящий момент состояние форварда оценивается как удовлетворительное, врачи склоняются к тому, что операция не потребуется, - сообщили в пресс-службе. - Сегодня Каспарс Даугавиньш будет находиться под наблюдением специалистов больницы, с которыми на постоянной связи находятся врачи "Спартака". В случае положительной динамики нападающий может быть выписан уже завтра.

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