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Форвард СКА Никита Чибриков забил самую молодую шайбу в КХЛ

2 октября 2020, 12:47

Нападающий СКА Никита Чибриков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории КХЛ.

17-летний хоккеист открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Амура». На момент встречи с командой из Хабаровска Чибрикову 17 лет и 229 дней. Кроме того, он стал первым игроком 2003 года рождения, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в матче КХЛ.

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