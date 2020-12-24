Форвард Кучерявенко стал игроком московского «Динамо»
Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Нефтехимика» Александром Кучерявенко, сообщается на официальном сайте клуба.
Место форварда в «Нефтехимике» займет нападающий Никита Попугаев.
33-летний Курчавенко дебютировал в КХЛ в составе петербургского СКА в 2008 году, где провел шесть сезонов. Также хоккеист играл за подмосковный «Витязь», омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». С августа 2020 года выступал за «Нефтехимик».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/135220-aleksandr_kucheryavenko_stal_dinamovtsem
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