ФХР выразила соблезнования родным Ржиги

ФХР на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким тренера Милоша Ржиги.

Специалист скончался на 62-м году жизни в Праге.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в сообщении ФХР.