Евгений Лисовец: "У всех команд чуть ли не определены составы на будущий сезон. У минского "Динамо" же нет даже главного тренера"

Защитник "Салавата Юлаева" и сборной Белоруссии Евгений Лисовец заявил, что минское "Динамо" не готово к следующему сезону чемпионата КХЛ, так как в команде до сих пор не назначили главного тренера.

– Сейчас все клубы КХЛ активничают, – цитирует Лисовца "Прессбол" со ссылкой на телеканал "Беларусь 5". – Откроешь их сайты – у всех уже чуть ли не определены составы на будущий сезон. У минского "Динамо" же нет даже главного тренера. Считаю, чем раньше клуб определится с коучем и составом, тем проще будет входить в предсезонку. В прошлом году мы пришли на первую тренировку, а нас встречал не Дуайер, а Кравченко, который с нами не работал. Это неправильно. В остальных клубах такого нет. Везде все четко прописано, когда медосмотр, когда все игроки и тренеры должны быть в команде.

24-летний хоккеист явлется воспитанником минского клуба, а в прошлом сезоне набрал 24 (7+17) очка в 59 встречах регулярного чемпионата КХЛ.