«Это вызывает крайнее недоумение». Президент «Локомотива» о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о повторном голосовании совета директоров КХЛ по возможному повышению потолка зарплат с 900 миллионов до 1,3 миллиарда рублей.

— Вызывает крайнее недоумение повторное внесение на обсуждение совета директоров КХЛ вопроса о введении жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей. Решение принято и закреплено соответствующими документами лиги.

В этой связи вспоминается история 25-летней давности, когда руководители отечественных хоккейных клубов собрались на совещание, проголосовали по важному вопросу, а вечером на совместном ужине выпили по рюмке, переголосовали и приняли абсолютно противоположное решение. История абсурда может повториться?

Важность самого решения о жестком потолке зарплат? На мой взгляд, это очень правильный, хотя и запоздалый шаг, который не решит все накопившиеся проблемы, но дает надежду на реформирование лиги в соответствии с правильными принципами, — отметил Яковлев. (Игорь Еронко)