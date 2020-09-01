«Это вообще? Как же так?» Олимпийский чемпион шокирован смертью Ржиги

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью Милоша Ржиги.

— Это вообще. Как же так? Это очень прискорбно. Уходит один из тех людей, кто хорошо знаком хоккейной общественности. Причем его знают не только на родине и в России, он как тренер сборной Чехии был на виду у всего мира.

Я с ним достаточно хорошо общался. Особенно тогда, когда он работал в «Спартаке», — заявил Майоров «СЭ». — Потом мы естественно на каких-то хоккейных перекрестках встречались. Я с ним общался помимо хоккейной команды, не знаю, как он вел себя в клубе. В общении в кругу хоккейных соратников он был очень доступным человеком, умел шутить, выслушать собеседника. Абсолютно нормальный мужик с трезвыми взглядами на жизнь и хоккей. (Сергей Федоров)