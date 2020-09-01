Форвард СКА Владислав Каменев поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.

— Только прилетел сегодня, показали мне хоккейный город, раздевалку, тренажерку — все на высшем уровне, — сказал Каменев в интервью СКА ТВ. — Встретил пару знакомых ребят, с кем до этого играл.

Форму оцениваю на не самом высоком уровне, потому что был небольшой перерыв. Последний раз с командой катался месяц назад.

Конечно, есть мысль об Олимпийских играх, но сначала надо показать результат в клубе, потом попасть в сборную.