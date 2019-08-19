Еременко подписал контракт с минским «Динамо»

Защитник Владислав Еременко заключил с минским «Динамо» трехлетний двусторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний белорусский хоккеист последние три года провел в «Калгари Хитмен» (WHL). В его активе 203 матча и набрал 105 (28+77) очков.

В 2018 году его под 151-м номером задрафтовал «Нэшвилл». Еременко сыграл над двух юношеских (U18) и трех (U20) молодежных чемпионатах мира. На ЮЧМ-2016 и МЧМ-2017 помогал сборным возвращаться в элиту.