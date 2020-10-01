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Энлунд возвращается в «Нефтехимик»

12:00
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Нападающий Йонас Энлунд вернулся в «Нефтехимик», сообщает официальный сайт нижнекамцев.

32-летний финн пополнил команду как свободный агент.

В прошлом сезоне Энлунд в 45 матчах за «Нефтехимик» набрал 22 (13+9) очка. Всего в КХЛ Энлунд сыграл 507 игр набрав в них 276 (117+159) очков.

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