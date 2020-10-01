Энлунд возвращается в «Нефтехимик»
12:00
Нападающий Йонас Энлунд вернулся в «Нефтехимик», сообщает официальный сайт нижнекамцев.
32-летний финн пополнил команду как свободный агент.
В прошлом сезоне Энлунд в 45 матчах за «Нефтехимик» набрал 22 (13+9) очка. Всего в КХЛ Энлунд сыграл 507 игр набрав в них 276 (117+159) очков.
ЙОНАС СНОВА В СТАЕ ?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 1, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт до конца сезона с финским форвардом Йонасом Энлундом (3.11.1987, 183/95, хват левый). pic.twitter.com/DYmnMxIxqG
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