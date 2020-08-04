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Экс-одноклубник Овечкина перешел в ЦСКА. Армейцы объявили о подписании Лайпсика

16:55
Брэндон Лайпсик. Фото ХК ЦСКА.
Брэндон Лайпсик. Фото ХК ЦСКА.
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Нападающий Брэндон Лайпсик стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее хоккеист выступал за «Вашингтон». Контракт рассчитан на один год.

В сезоне НХЛ-2019/20 26-летний канадец провел за «Вашингтон» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 11 очков (3 шайбы и 8 результативных передач).

Всего в НХЛ экс-одноклубник Александра Овечкина сыграл 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон», в которых набрал 59 очков (16+43).

В cезоне-2012/13 Лайпсик стал лучшим бомбардиром Канадской хоккейной лиги в составе команды «Портленд Винтерхокс», набрав 120 очков в 68 матчах (49+71). Также нападающий в составе сборной Западной хоккейной лиги играл в Cуперсерии против молодежной сборной России в сезоне-2010/11.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/napadayushchiy_vashington_kepitals_brendan_laypsik_stal_igrokom_tsska/

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