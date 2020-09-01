«Знал о его болезни, но это кошмар». Российский тренер высказался о смерти Ржиги

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в беседе с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью своего друга Милоша Ржиги.

— Это шок. Я был в курсе его положения, общался с Потайчуком, который с ним хорошо знаком. Я знал информацию о болезни, но это кошмар, — заявил Канарейкин «СЭ». — Человек приехал в Россию и работал в хороших командах, это уже говорит о востребованности его работы. Эта работа приносила результаты. Он тренировал «Спартак» и его приняли в этом многомиллионном сообществе. Я могу сказать, что у Милоша была хорошая карьера, проработал не один год в России при высокой конкуренции. Он конкурировал с российскими специалистами, работал в сборной Чехии. Мне он запомнится человеком, который проявил себя. (Сергей Федоров)