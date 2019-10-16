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Дыбленко считает, что СКА не стал слабее

16 октября 2019, 23:12
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Защитник СКА Ярослав Дыбленко не считает, что команда стала хуже по сравнению с прошедшим сезоном. Питерцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

— Он точно не стал слабее, — цитирует Дыбленко News.ru. —  Мы пока чуть недопонимаем друг друга на площадке. Подбор хоккеистов у нас очень хороший, но пока у нас что-то не срастается.

— Как вам работается с новым главным тренером СКА Алексеем Кудашовым? Его методы работы отличаются от принципов бывшего наставника команды Ильи Воробьева?

— С Воробьевым я толком поработать не успел — приезжал к нему только на сборы в национальную команду, но довольно быстро уехал. А вот с Алексеем Николаевичем мы несколько лет назад вместе работали ещё в подмосковном «Атланте», Кудашов меня знает давно и как хоккеиста, и как человека. И сейчас, когда я пришёл в СКА, вижу, что с его стороны по отношению ко мне ничего не поменялось. Так что всё нормально, мне в питерской команде всё нравится.

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Дополнительная информация

https://news.ru/hockey/dyblenko-problemy-nyu-dzhersi-uzh-tochno-ne-v-nikite-guseve/

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