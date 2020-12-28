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Дронов провел 200 матчей за «Магнитку»

28 декабря 2020, 18:14
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов во встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» в 200-й раз вышел на площадке в составе магнитогорцев, сообщает клубная пресс-служба.

22-летний Дронов — воспитанник «Металлурга», выступающий за основную команду с 2016 года. За это время в КХЛ он забросил пять шайб и отдал 28 результативных передач.

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