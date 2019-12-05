Драка: Меньшиков расправился с Казионовым за две секунды

В третьем периоде матча «Нефтехимик» — «Трактор» между форвардом гостей Денисом Казионовым и защитником челябинцев Виталием Меньшиковым возник конфликт.

После обоюдных ударов клюшками игроки сошлись в рукопашной. Драка не продлилась и трех секунд — Меньшиков, имеющий в карьере немало боев, быстро уложил оппонента на лед.

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