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Драка: Меньшиков расправился с Казионовым за две секунды

5 декабря 2019, 21:57
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В третьем периоде матча «Нефтехимик» — «Трактор» между форвардом гостей Денисом Казионовым и защитником челябинцев Виталием Меньшиковым возник конфликт.

После обоюдных ударов клюшками игроки сошлись в рукопашной. Драка не продлилась и трех секунд — Меньшиков, имеющий в карьере немало боев, быстро уложил оппонента на лед.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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