Достанко и Дадонов покинули минское «Динамо»

Минское «Динамо» расторгло контракты с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракты расторгнуты по согласию сторон.

Также сообщается, что хоккеисты отправились в солигорский «Шахтер», выступающий в белорусской Экстралиге.

25-летний Достанко набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. У 27-летнего Дадонова 3 (2+1) очка в 32-х играх.