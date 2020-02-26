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Достанко и Дадонов покинули минское «Динамо»

21:37
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Минское «Динамо» расторгло контракты с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракты расторгнуты по согласию сторон.

Также сообщается, что хоккеисты отправились в солигорский «Шахтер», выступающий в белорусской Экстралиге.

25-летний Достанко набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. У 27-летнего Дадонова 3 (2+1) очка в 32-х играх.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/roman-dostanko-i-evgeniy-dadonov-otpravilis-v-shakhtyer/

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