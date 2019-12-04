Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин подвел итоги матча с ЦСКА (1:2) и рассказал о сезоне в составе «Вашингтона».

— Чего не хватило «Динамо» сегодня?

— Мы хорошо играли, но такие матчи нужно доводить до конца. Нам не хватило гола.

— У вас очень классная связка с Шипачевым. В чем ее секрет?

— Не только с ним — все звено хорошо играет. Мы просто понимаем друг друга.

— Можно ли Шипачева сравнить по уровню с Бэкстремом, с Кросби?

— Нам повезло иметь такого центра. Он очень талантливый. Классно читает игру. Голова у него работает, а сравнивать — уже не моя задача.

— Рад вызову в сборную Чехии?

— Конечно. С радостью поеду играть.

— В команде на этот счет не подкатывают?

— Постоянно друг друга подкалываем — все нормально.

— Необычно, что никуда не нужно ехать.

— Как раз таки нужно. У нас в Чехии первая игра. Было бы хорошо остаться здесь.

— Андрей Миронов сказал, чтоб вы не опускали голову в матче Россия — Чехия — может и мельницу сделать.

— Я ему тоже самое сказал.

— У вас какое-то пари?

— Просто играем в хоккей.

— На арене «Динамо» пройдет Матч звезд КХЛ. Есть мечта попасть туда?

— Я никогда не играл на Матче звезд было бы круто туда попасть.

— Вы играли в НХЛ с Овечкиным. Недавно Кузнецов сравнил его с хоккейным Иисусом. Насколько этот человек уникален?

— Все знают, что Саша — хоккеист экстра-класса. Он замечательный, как человек. Я очень рад, что смог провести с ним какое-то время. В старости мы все будем вспоминать, что играли с ним.

— Овечкин как-то поспособствовал вашему переходу в «Динамо»?

— Мы пару раз виделись летом. Просто поговорили, сказал: «Давай». Вот и все. (Алена Гребенькова)

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