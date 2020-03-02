Дмитрий Яшкин: «Гончаров получил пять минут и сидит в раздевалке. Пусть сидит там и дальше»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин после победы над «Спартаком» (5:1) объяснил, почему не стал ввязываться в драку. Динамовцы повели в серии плей-офф КХЛ со счетом 1-0.

— В целом игра сложилась хорошо для нас, — сказал Яшкин. — И еще была неплохая реализация моментов. Думаю, мой быстрый гол повлиял на ход матча.

— Вас не за это пытался бить Гончаров в третьем периоде?

— Не знаю, у него спросите.

— Сильно прилетело?

— Да, я думаю вы и так все видели.

— Сложно было сдержаться и не ответить?

— Смысл это делать? Вот он получил пять минут и сидит в раздевалке. Пусть сидит дальше.

— Как вам плей-офф КХЛ после Северной Америки?

— Чем-то отличается. Это две разные лиги. Но это плей-офф и дерби, поэтому интенсивность была хорошей.

— Почему вам так хорошо удаются матчи со «Спартаком»?

— Эта команда нам подходит. Нам надо играть также ответственно и в дальнейшем, придерживаясь этой же тактики. От обороны. А появятся моменты — их реализовывать. И поддаваться на провокации не надо. Зачем нам играть вчетвером? (Михаил Зислис)