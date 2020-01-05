Дмитрий Квартальнов: «Трактор» переигрывал «Ак Барс» все два периода"

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) отметил, что соперник переигрывал подопечных в первых двух периодах, но третий игровой отрезок казанцы оставили за собой.

— «Трактор» переигрывал нас все два периода во всех компонентах — у нас было много потерь, не цеплялись, — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Челябинск сейчас на ходу, хорошая команда. Было очень непросто, но гол, который мы забили, перевернул игру — третий период нам в большой-большой зачёт. Быстрый гол в большинстве, в концовке, согласен, нам где-то повезло.

— Насколько сказалось то, что неделю не было матчей у «Ак Барса»?

— Немного выбились из колеи, но мы немного шли осознанно, дали 3 выходных. Многовато было, но дальше будет череда игр, где ребята будут работать — выходных может и не быть.

— Осталась треть регулярного чемпионата. Будете ли вы определяться с основным вратарём или продолжите ротацию?

— У нас шесть иностранцев — следующий матч сыграет Билялов, приедет Мифтахов и будет вторым. Сегодня мы на него посмотрим, наверное, он будет играть (финал МЧМ), хотя там тренеры, наверное, решат. И там пойдём дальше, будем смотреть, чередовать. Пока до плей-офф все-таки далековато, нам надо нащупать, найти свою игру. В третьем периоде нас сегодня и зритель гнал вперёд, но есть вопросы, которые надо улучшать.