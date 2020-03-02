Дмитрий Квартальнов — о драке Порядина и Галимова: «Они друзья, но на площадке об этом надо забыть»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отметил, что его команде непросто далась победа над «Нефтехимиком» в стартовой игре первого матча плей-офф КХЛ (4:1).
— Непростая игра — Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно, в зоне нашей обороны играли, — цитирует официальный сайт КХЛ Квартальнова. — Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас в каких-то моментах накрывали. Тимур Билялов неплохо сыграл, оборона тоже — находились на линии броска. Тяжелые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его 2:0. Это хорошо.
— На скамейке вы сегодня были очень активны, даже подсаживались к игрокам.
— Я немного занервничал, но потом взял себя в руки.
— Тимур Билялов сыграет второй матч в серии?
— Посмотрим. Он неплохо играл, но и Адам Рейдеборн здорово готов, я считаю. Посмотрим, как будет дальше. Наверное, пойдем в плей-офф в два вратаря.
— У Билялова есть плюс — одновременно можно заявлять только 5 иностранцев.
— Не хочется говорить, но все читается. Нет Даниса Зарипова, выпадает игрок в большинстве. Но для Тимура это тоже первый плей-офф, он получил свой шанс. Для многих игроков он первый.
— Как прокомментируете драку Павла Порядина и Эмиля Галимова? Все-таки бывшие одноклубники.
— Сейчас Порядину платит Нижнекамск, а Галимову — «Ак Барс». Они хорошие друзья, но на площадке на 60 минут об этом надо забыть. Стычка была, эмоции, но никакой грязи — это самое главное.
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