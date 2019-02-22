Дмитрий Кагарлицкий: "У "Динамо" нет проблем с мотивацией"

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что у его команды нет проблем с мотивацией. Он отметил, что его клуб уже готовится к плей-офф.

– На результат матча с "Металлургом" повлияло отсутствие в вашем звене Вадима Шипачева?

– Конечно, когда нет в составе Шипы, Илюхи Никулина и Вани Игумнова, это влияет на игру, – приводят "Известия" слова Кагарлицкого. – Они сильные хоккеисты, без которых нам непросто. Но мы должны побеждать в любом составе. Тем более, когда получают шанс ребята, не имевшие до этого много игрового времени. Однако матч с "Металлургом" пошел не по нашему сценарию. Мы провалили первый период, который во многом определил итоговый неудачный результат для "Динамо".

– После того, как "Динамо" обеспечило себе пятое место и начало проигрывать матч за матчем, основной вопрос к игрокам касается мотивации. С этим сейчас есть проблемы?

– Проблем с мотивацией у нас нет. На наши матчи приходят болельщики с семьями. Мы не можем их подвести, поэтому нас раздражает то, что проиграли уже три матча подряд. Но мы стараемся добиваться положительного результата в каждой встрече, выкладываемся на льду на 100 процентов в игре против любого соперника. Конечно, в последних матчах ощущаем физические нагрузки, но это не оправдание.

Да, мы уже готовимся к плей-офф, команда так и останется на пятом месте – не ниже и не выше, но это не значит, что не надо выигрывать оставшиеся встречи регулярного чемпионата. Нам хотелось обыграть и "Сочи", и "Трактор", и "Магнитку". А сейчас сделаем всё возможное, чтобы победить в последнем матче с "Торпедо". Это очень важно и для нас, и для наших болельщиков.

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