Новоизбранный председатель ФХРБ Дмитрий Басков рассказал о целях, которые стоят перед ним на этой должности.

— Сегодня я вступаю в должность председателя федерации хоккея и я рад, что этому предшествовал долгий путь, позволивший мне пройти всю вертикаль спорта с самого низа: от игрока до тренера детских, юношеских и молодежных сборных команд, от руководителя хоккейной школы до генерального директора клуба второй по силе профессиональной лиги мира, — приводит слова Баскова сайт минского «Динамо». — Уверен, что приобретенный опыт позволит с наибольшей эффективностью работать во благо белорусского хоккея.

Передо мной, как и перед любым моим предшественником, стоит задача улучшения внутреннего чемпионата, повышения конкурентоспособности лиги, привлечение и удержание высококлассных игроков, развитие резерва для национальных команд. Сегодня практически весь спорт финансируется государством. Все более очевидным становится тот факт, что развитие спорта без доли поддержки частного бизнеса невозможно — это мировые законы отрасли, к которым сегодня нам надо приходить.

Вопрос совместительства мной должностей в «Динамо», где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХРБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея — главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея. Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу «Динамо» и, в один миг отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. «Динамо» — это большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдем кандидата на пост генерального директора клуба.

Сразу после избрания Басков предложил утвердить кандидатуру Светланы Марченко, знакомую многим по работе в хоккейной школе БФСО «Динамо», в качестве своего заместителя, курирующего развитие детского хоккея, чем до сегодняшнего дня занимался сам.