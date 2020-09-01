Капитан ЦСКА Сергей Андронов в интервью «Известиям» отметил, что нормально относится к изменениям в составе. По его мнению, в новом сезоне КХЛ команда будет бороться за победу в каждой игре.

— В межсезонье ЦСКА покинула большая группа хоккеистов, игравших ключевые роли в успехах последних лет. Трудно будет пережить изменения в составе?

— Это хоккей и спорт. Все меняется. И команда будет строиться по-новому. Я ничего страшного в этом не вижу. Будет новый виток для ЦСКА — это совершенно нормальная история. Всегда необходимы определенные обновления. И любой коллектив с этим рано или поздно сталкивается. Сейчас для ЦСКА настало время перемен. Значит, будем с этой ситуацией справляться и решать задачи в новых условиях.

— С учетом кадровых изменений можно ждать, что ЦСКА уже не будет так доминировать в регулярном чемпионате, как в прошлые два сезона?

— Мы будем стараться. У нас есть цель — бороться за победу в каждом матче. Надо от игры к игре прибавлять, поэтому будем набирать форму и действовать на максимуме в каждой встрече.