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«Динамо» забросило шесть шайб «Спартаку» в дерби, у Яшкина хет-трик

28 декабря 2020, 22:00
28 декабря. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 0:6. Радость динамовцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Спартак» — «Динамо» — 0:6. Вратарь динамовцев Александр Еременко. Фото ХК «Динамо»
28 декабря. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 0:6. Радость динамовцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ — 6:0. Хет-трик в составе бело-голубых оформил Дмитрий Яшкин. Вадим Шипачев набрал 4 (1+3) очка.

Бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

Голы: Яшкин — 26 (бол., Чайковски, Шипачев), 5:59 — 0:1. Миронов — 4 (А.С. Алексеев, Ефремов), 6:22 — 0:2. Яшкин — 27 (Кагарлицкий), 16:15 — 0:3. Чайковски — 6 (Шипачев), 19:20 — 0:4. Яшкин — 28 (Шипачев), 23:30 — 0:5. Шипачев — 14 (мен.), 26:15 — 0:6.

Вратари: Гудачек (Трушков, 6:22) — Еременко.

Штраф: 30 — 34.

Броски: 39 (13+15+11) — 28 (8+11+9).

Судьи: Кулаков, Оленин.

28 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 2996 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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