"Динамо" всухую обыграло "Йокерит" и повело в серии 3-1

Московское "Динамо" взяло верх над "Йокеритом" в четвертом матче 1-го раунда Кубка Гагарина. Бело-голубые забросили три безответные шайбы. Счет в серии - 3-1 в пользу российской команды. Пятая игра состоится 5 марта.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Брюквин - 2 (Хиетанен, Закриссон), 16:09 - 1:0. Закриссон - 2 (мен., Кагарлицкий), 35:55 - 2:0. Миронов - 1 (п.в.), 58:31 - 3:0.

Вратари: Еременко - Калныньш (58:26 - 58:31, 59:30 - 59:56).

Штраф: 18 - 8.

Броски: 24 (6+9+9) - 43 (5+15+23).

Судьи: Наумов, Сергеев.

3 марта. Москва. "ВТБ Арена". 10087 зрителей.

Счет в серии - 3-1 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ)