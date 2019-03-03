"Динамо" всухую обыграло "Йокерит" и повело в серии 3-1

Московское "Динамо" взяло верх над "Йокеритом" в четвертом матче 1-го раунда Кубка Гагарина. Бело-голубые забросили три безответные шайбы. Счет в серии - 3-1 в пользу российской команды. Пятая игра состоится 5 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Четвертый матч
"Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Брюквин - 2 (Хиетанен, Закриссон), 16:09 - 1:0. Закриссон - 2 (мен., Кагарлицкий), 35:55 - 2:0. Миронов - 1 (п.в.), 58:31 - 3:0.
Вратари: Еременко - Калныньш (58:26 - 58:31, 59:30 - 59:56).
Штраф: 18 - 8.
Броски: 24 (6+9+9) - 43 (5+15+23).
Судьи: Наумов, Сергеев.
3 марта. Москва. "ВТБ Арена". 10087 зрителей.
Счет в серии - 3-1 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ)
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