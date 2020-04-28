«Динамо» продлило контракт с Вячеславом Кулеминым
28 апреля 2020, 14:39
«Динамо» продлило контракт с нападающим Вячеславом Кулеминым, сообщает пресс-служба клуба.
В заявлении на официальном сайте «Динамо» сообщается, что новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Кулемин выступает за «Динамо» с 2018 года. В сезоне-2019/20 он провел за московскую команду 47 матчей, на его счету 13 (10+3) очков.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/107247-vyacheslav_kulemin_ostaetsya_v____dinamo__