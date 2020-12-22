«Динамо» представило состав на матч с «Йокеритом» в стиле мультсериала «Симпсоны»
Пресс-служба московского «Динамо» в Twitter представила состав на матч регулярного сезона КХЛ против «Йокерита», используя стиль из мультсериала «Симпсоны».
У всех хоккеистов желтые лица, как и у героев мультфильма, кроме того использованы аналогичные шрифты.
Матч «Динамо» — «Йокерит» начнется в 19.30 (мск).
Андрей Алексеев возвращается на лед, Илья Шипов заменяет Оскара Линдберга во втором звене! pic.twitter.com/3fyYrfWfTx— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 22, 2020
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