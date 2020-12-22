«Динамо» представило состав на матч с «Йокеритом» в стиле мультсериала «Симпсоны»

Пресс-служба московского «Динамо» в Twitter представила состав на матч регулярного сезона КХЛ против «Йокерита», используя стиль из мультсериала «Симпсоны».

У всех хоккеистов желтые лица, как и у героев мультфильма, кроме того использованы аналогичные шрифты.

Матч «Динамо» — «Йокерит» начнется в 19.30 (мск).