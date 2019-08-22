«Динамо» подтвердило переход Яшкина. Контракт рассчитан на один год

Нападающий Дмитрий Яшкин перешел из «Сибири» в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Информацию об этом подтвердил официальный сайт столичного клуба. Контракт рассчитан на один год.

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Вашингтон» в НХЛ и набрал 8 (2+6) очков. Также он играл за «Сент-Луис». Всего в НХЛ на счету хоккеиста 314 матча и 73 очка (29+44).