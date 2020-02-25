«Динамо» победило «Трактор» в овертайме. Тарасов набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Трактор». Хозяева победили в овертайме со счетом 3:2.

Голом и результативной передачей отметился нападающий бело-голубых Даниил Тарасов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бэйлен — 11 (бол., Исаев, Гика), 9:58 — 0:1. Тарасов — 17 (Чайковски), 24:01 — 1:1. Пулккинен — 23 (бол., Чайковски, Тарасов), 32:20 — 2:1. Попов — 5 (бол., Исаев), 58:42 — 2:2. Брюквин — 6 (бол., Зайцев, Игумнов), 63:54 — 3:2.

Вратари: Еременко — Федотов (58:30 — 58:42).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (7+8+5+9) — 29 (9+14+6+0).

Судьи: Фатеев, Щенев.

25 февраля. Москва. «ВТБ Арена».