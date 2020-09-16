«Динамо» на выезде обыграло «Сибирь», Яшкин сделал хет-трик

Московское «Динамо» победило «Сибирь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Дмитрий Яшкин. «Динамо» набрало шесть очков и занимает пятое место на Западе. «Сибирь» на восьмом месте — пять очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы: Тарасов — 3 (Шипачев), 12:18 — 0:1. Яшкин — 3 (мен., Шипачев), 18:35 — 0:2. Миловзоров — 2 (Ли), 24:25 — 1:2. Меньшиков — 1 (Комаров, Санников), 28:09 — 2:2. Яшкин — 4 (бол., Хиетанен), 51:09 — 2:3. Яшкин — 5 (п.в.), 59:58 — 2:4.

Вратари: Сятери (58:26 — 59:58) — Бочаров.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (10+10+6) — 40 (15+12+13).

Судьи: Ромасько, Франо.

16 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».