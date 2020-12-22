Московское «Динамо» разгромило «Йокерит»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду разгромило «Йокерит» (4:0). Дублем в составе хозяев отличился Иван Муранов, еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий.

После этой победы москвичи остались на четвертом месте на «Западе» с 48 очками, финны — восьмые (39 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Муранов — 2, 11:49 — 1:0. Муранов — 3 (мен., Ефремов), 19:10 — 2:0. Кагарлицкий — 7 (Миронов, Шипачев), 27:13 — 3:0. Яшкин — 25 (Шипачев, Сергеев), 38:37 — 4:0.

Вратари: Гарипов — Линдбек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (10+10+18) — 24 (5+12+7).

Судьи: Франо, Хрибик.

22 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 2022 зрителя.