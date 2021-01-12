Московское «Динамо» обыграло «Витязь»

Московское «Динамо» взяло верх над «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1. Бело-голубые занимают четвертое место в Западной конференции. Подольская команда идет девятой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Игумнов — 3 (бол., Миронов, Е.А. Зайцев), 8:25 — 1:0. Воробей — 1 (бол., Моисеев), 46:10 — 1:1. Яшкин — 30 (Шипачев, Е.А. Зайцев), 54:09 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Ежов (58:39).

Штраф: 10 — 28.

Броски: 40 (14+12+14) — 30 (8+12+10).

Судьи: Ромасько, Франо.

12 января. Москва. «ВТБ Арена». 2097 зрителей.