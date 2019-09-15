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Дэвид Немировски: «Разница с прошлыми играми в том, что исключили ошибки»

15 сентября 2019, 21:48
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча с «Авангардом» (3:0).

— Получился хороший матч, все хоккеисты показали свои лучшие качества, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Разница с прошлыми играми в том, что исключили ошибки, может поэтому обошлись без пропущенных шайб.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/15/456167.html

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