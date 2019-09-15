Дэвид Немировски: «Разница с прошлыми играми в том, что исключили ошибки»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча с «Авангардом» (3:0).

— Получился хороший матч, все хоккеисты показали свои лучшие качества, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Разница с прошлыми играми в том, что исключили ошибки, может поэтому обошлись без пропущенных шайб.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков