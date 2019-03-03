Данис Зарипов: "Счет в серии с "Авангардом" справедлив"

Капитан "Ак Барса" Данис Зарипов после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина подвел итог выступления команды и поблагодарил болельщиков.

– Счет в серии совсем неутешительный, но это хоккей. В этом виноваты мы сами. Во время регулярного чемпионата мы где-то оступались и допустили то, что заняли пятое место и попали на одну из лучших команд Восточной конференции. Они, на мой взгляд, достойны игры в финале, думаю, они дойдут до финала. По нашей команде – ни к одному из ребят у меня нет упрека, что не старался.

Да, у нас не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойным соперникам. Думаю, что счет в серии, судя по всем четырём матчам, справедлив.

– Планируете ли продлевать контракт с клубом на следующий сезон?

– Сейчас немного надо переключиться, выдохнуть, и потом, конечно, начнем разговаривать. Сразу скажу: "Ак Барс" в приоритете. Есть другие предложения, будем думать, смотреть.

– Как вам поддержка болельщиков в домашних матчах этой серии?

– Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые, несмотря на неудачи в сезоне, приходили и поддерживали команду. В двух домашних матчах серии, несмотря на такие счета и столько пропущенных шайб, они до последнего верили в нас, поддерживали. Спасибо им большое.

Еще раз повторюсь – это спорт, нельзя выигрывать каждый год. Сейчас, конечно, нужно будет решать, что и как дальше. Дай бог, в следующем году выйдем и исправим ситуацию. (Артур Еникеев)

Все о КХЛ – здесь