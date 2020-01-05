Данис Зарипов: «Отличный матч не только для меня, но и для всей команды»

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев.

— Отличный матч не только для меня, но и для всей команды. Начало не задалось, все прекрасно понимали, что будет нелегко, и никто нам просто так победу не отдаст. В начале все было кувырком — еще эти 2 пропущенных гола, которые вообще могли решить исход матча. Хорошо, что в начале третьего периода забили в большинстве, и удалось перевернуть картинку игры и впоследствии забить еще дважды.

Игра Артема Галимова? Я бы не стал делать поспешные выводы. Пока прошла игра с ним, сыграли хорошо, посмотрим, что будет дальше. Может быть, в следующем матче мы наоборот все развалим?

95-й номер? У вас слишком много внимания к этому. Был Морозов под 95-м номером, это другой хоккеист. А это — молодой человек, который только-только учится играть. И не надо какие-то сравнения приводить. Пусть учится еще — ему до Алексея очень далеко.