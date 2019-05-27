Данис Зарипов остается в "Ак Барсе"

Российский нападающий Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт казанцев.

В сезоне 2018/19 КХЛ​ 38-летний Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности "+7".

– Очень рад, что Татарстан и "Ак Барс" в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать всё возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята ещё не выигрывали в своей карьере и "горят" идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь – тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть Кубок в Казань, – приводит слова Зарипова пресс-служба "Ак Барса".

​Всего в составе казанского клуба нападающий сыграл 382 матча и набрал 319 (144+175) очков. С "Ак Барсом" Зарипов трижды завоевывал Кубок Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году.

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