Данила Губарев завершил карьеру в 28 лет
6 февраля 2020, 15:57
Сын Евгения Губарева, экс-генерального менеджера «Трактора», Данила Губарев завершил профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.
Вся карьера 28-летнего нападающего на высшем уровне прошла в системе «Трактора». В КХЛ у него — 22 (8+14) очка в 213 матчах.
В сезоне-2017/18 форвард дошел с командой Анвара Гатиятулина до финала Восточной конференции. Весной 2019-го «Трактор» не предложил игроку, ставшему свободным агентом, новый контракт. Не сделали этого и другие клубы КХЛ.
Нападающий оказался в Словакии, где до конца августа тренировался и играл за клуб из второй местной лиги.
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