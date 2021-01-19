Дальбек: «Матч против «Спартака» будет еще одной серьезной игрой для ЦСКА»
Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 мск.
«Матч против «Спартака» будет еще одной серьезной игрой для нас. Против СКА мы показали хорошую командную игру, забили свои шайбы — я думаю, что это и есть ключ к успеху в дерби. В последнее время мы провели много матчей против очень хороших команд — это и СКА, и «Локомотив». Мы привыкли играть против сложных и сильных соперников. Я думаю, что мы не должны концентрироваться на каких-то игроках соперника, нам нужно сыграть в нашу игру, быть единым целым», — приводит слова Дальбека официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА с 71 очком занимает первое место в Западной конференции, «Спартак» с 50 очками — на восьмой строчке.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/klas_dalbek_nas_zhdet_eshche_odna_sereznaya_igra/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю