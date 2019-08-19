Дацюк не сыграет за «Автомобилист» на турнире в Риге

«Автомобилист» назвал состав на Кубок Латвийской железной дороги, который завтра стартует в Риге. В списке игроков нет Павла Дацюка. Нападающий остался в Екатеринбурге готовиться по индивидуальной программе.

Состав «Автомобилиста».

Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин.

Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Федор Беляков, Никита Трямкин, Алексей Василевский.

Нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович, Илья Захаров.

Даниил Валитов находится в расположении молодежной сборной, Анатолий Голышев восстанавливается после травмы. Владимир Галкин, Павел Воробей, Дмитрий Корчемкин и Кирилл Пилипенко отправятся на матчи в Тольятти в составе «Горняка».

На турнире «Автомобилист» сыграет с рижским «Динамо», «Ак Барсом», минским «Динамо» и «Локомотивом».