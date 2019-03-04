ЦСКА закончил серию с "Витязем" в четырех матчах и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ

ЦСКА одержал победу над "Витязем" (3:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В составе победителей дублем отметился нападающий Кирилл Капризов и один гол на счету форварда Михаила Григоренко.

За "Витязь" единственную шайбу забросил нападающий Артем Швец-Роговой.

Счет в серии 4-0 в пользу армейцев. ЦСКА выходит в полуфинал Кубка Гагарина.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Витязь" (Подольск) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Григоренко – 4, 3:44 – 0:1. Капризов – 1 (бол., Светлаков, Григоренко), 9:37 – 0:2. Швец-Роговой – 1 (бол., Макеев, Чернов), 24:35 – 1:2. Григоренко – 5 (Вей, Капризов), 39:18 – 1:3.

Вратари: Самонов (Ортио, 10:04, 59:35) – Сорокин.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 24 (8+7+9) – 33 (7+19+7).

Судьи: Васильев, Щенев.

4 марта. Подольск. ЛД "Витязь".

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