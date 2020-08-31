ЦСКА вручили золотые медали и Кубок чемпионов России
31 августа 2020, 20:15
В Москве в Зале хоккейной славы состоялась торжественная церемония награждения ЦСКА, который по итогам сезона 2019-2020 стал чемпионом России. В современной истории ЦСКА уже в третий раз (второй раз подряд) завоевывает этот титул.
В ходе церемонии награждения президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вручил армейцам золотые медали и чемпионский кубок.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_vruchili_zolotye_medali_i_kubok_chempionov_rossii/