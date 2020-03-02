ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»

ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл «Торпедо» со счетом 3:0.

Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.

В конце второго периода форвард нижегородцев Тай Рэтти был удален до конца матча ругань в адрес арбитра.

Счет в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Следующий матч пройдет 4 марта и начнется в 19:30 мск.

КХЛ

1/4 финала конференций

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Слепышев — 1 (Дальбек, Капризов), 4:04 — 1:0. Кемпе — 1 (Сорокин, Капризов), 7:05 — 2:0. Вей — 1 (Григоренко, Мамин), 23:05 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Линдбек.

Штраф: 0 — 36.

Броски: 29 (12+11+6) — 16 (6+7+3).

Судьи: Акузовский, Кулаков.

2 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии — 1-0