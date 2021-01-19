19 января ЦСКА дома сыграет со «Спартаком» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Красно-синие с 71 баллом лидируют в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — 8-я строчка и 50 очков.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ и на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»