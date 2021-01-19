ЦСКА вырвал победу у «Спартака» благодаря голу Андронова

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе красно-белых шайбу забросил форвард Илья Талалуев. За ЦСКА забили нападающий Брендан Лайпсик, а также капитан команды Сергей Андронов, который забросил шайбу за две минуты до конца встречи и принес победу армейцам.

ЦСКА набрал 73 очка в 47 матчах и остается лидером Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд и идет на 8-м месте, набрав 50 очков в 48 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лайпсик — 10 (Попов, Соркин), 14:34 — 1:0. Талалуев — 10 (Торченюк), 22:13 — 1:1. Андронов — 13 (мен.), 58:05 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Гудачек (58:17).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 14 (8+2+4) — 23 (6+7+10).

Судьи: Гашилов, Оленин.

19 января. Москва. «ЦСКА Арена».