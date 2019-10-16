ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо». Армейцы выиграли пятый матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Армейцы выиграли пятый матч подряд и набрали 31 очко, что является лучшим показателем в лиге. У «Динамо» остался 21 балл.

На 9-й минуте матча нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца матча. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой между ног форварда «Динамо» Вячеслава Кулемина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Петерссон — 7 (бол., Шипачев, Чайковски), 12:58 — 1:0. Слепышев — 5 (Науменков, Светлаков), 22:01 — 1:1. Мамин — 3 (Карнаухов, Толчинский), 45:18 — 1:2.

Вратари: Бочаров (58:53) — Сорокин.

Штраф: 0 — 25.

Броски: 23 (9+5+9) — 25 (5+11+9).

Судьи: Наумов, Оленин.

16 октября. Москва. «ВТБ Арена».

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