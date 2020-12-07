ЦСКА обратился к болельщикам с просьбой не посещать матчи с «Торпедо» и «Авангардом»

ЦСКА на официальном сайте опубликовал заявление по поводу предстоящих гостевых матчей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с решением местных органов власти в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской и Московской областей принято решение об ограничениях в допуске зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий. В этой связи на домашние матчи ХК «Торпедо» допускаются только владельцы сезонных абонементов (не более 20% от общей вместимости трибун), а матчи ХК «Авангард» проходят без зрителей.

Убедительно просим вас воздержаться от попыток посещения матчей «Торпедо» — ЦСКА и «Авангард» — ЦСКА, которые состоятся 8 и 10 декабря соответственно», — говорится в заявлении клуба.

Во вторник, 8 декабря, армейцы сыграют с «Торпедо», 12 декабря команда встретится с «Авангардом».

ЦСКА в 33 матчах набрал 51 балл и расположился на 1-м месте Западной конференции.